Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM Внешэкономбанк требует взыскать с обанкротившейся компании «Ирдон» (Ростовская область) 532,8 млн рублей. Основанием являются два кредитных соглашения, заключённых между компанией «ВЭБ» и «Ирдоном» в 2011 году.

Стоит отметить, что компания «Ирдон» была основана в Ростовской области в 2004 году и объявлена банкротом в сентябре 2019 года. Доля компании в размере 26% принадлежала экс-главе агрохолдинга «Евродон», признанного банкротом летом 2019 года.

Напомним, домостроительное предприятие «Ирдон» занималось строительством жилых комплексов из железобетонных панелей на Дону. Компания ранее входила в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».