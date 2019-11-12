Рига, , 14:48 — REGNUM Суд Пардаугавского района Риги признал АО Dzintars банкротом и назначил администратором процесса неплатёжеспособности Яниса Озолиня. Об этом сообщает 12 ноября портал NRA.

Представитель суда констатировал, что после окончания правовой процедуры защиты от кредиторов АО Dzintars в течение 30 дней не выполняет финансовые обязательства. Общая налоговая задолженность предприятия составила на момент рассмотрения дела 6,815 млн евро. А в начале утверждения плана правовой защиты она была 3,457 млн евро.

Совокупные требования кредиторов к Dzintars равнялись 11,462 млн евро. Компания не предоставила отчёта за 2018 год, который бы мог правдиво рассказать о финансовом положении.

«Чтобы расплатиться с кредиторами планировалось продать ненужные сегодня старые производственные корпуса, — сказала член правления Dzintars Дагния Майке. — Однако, кредиторов не устроило это предложение».

Как передавало ИА REGNUM, до признания компании банкротом Илья Герчиков, фактический собственник парфюмерного бренда Dzintars, зарегистрировал на своё имя новую компанию Dzintars beauty. Сейчас именно Dzintars beauty является владельцем всех нематериальных ценностей, речь о патентах и товарных знаках.