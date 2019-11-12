Москва, , 14:46 — REGNUM В ходе состоявшихся 11 ноября в Москве переговоров министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича с министром энергетики России Александром Новаком обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в энергетике. Об этом сегодня, 12 ноября сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии.

Делегации также «проработали вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах», сказано в официальном сообщении. Минэнерго Белоруссии совместно с другими участниками белорусской делегации подготовило пакет документов для дальнейшего рассмотрения главой правительства Сергеем Румасом.

Напомним, в декабре 2019 года Александр Лукашенко прибудет в Москву на торжества, посвящённые 20-летнему юбилею подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Владимир Путин намерен подписать с ним пакет документов об углублении экономической интеграции, так как Минск отказывается от углубления интеграции в политической и гуманитарной сферах.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей неоднократно заявлял, что что без удовлетворения требований Минска по доступу к дешёвым углеводородам у нынешнего руководства постсоветской республики нет мотивации углублять интеграцию с Россией. Минэнерго Белоруссии желает скорейшего заключения контракта на импорт российского газа с 2020 года, так как срок нынешнего контракта истекает. По мнению Лукашенко, Россия должна продавать Белоруссии газ по ценам Смоленской области, с чем в Москве категорически не согласны.