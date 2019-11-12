Москва, , 14:44 — REGNUM В рамках утвержденной инвестпрограммы комплексного развития производства бытовой техники и медицинского холодильного оборудования на базе компании Pozis ((входит в концерн «Техмаш») госкорпорация Ростех планирует построить логистический центр бытовой техники в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Новый центр будет рассчитан на 35 тыс. единиц крупной техники: центр позволит оптимизировать грузовые потоки, благодаря чему уменьшится время отгрузки холодильной продукции заказчикам и повысится качество складского учета. По словам индустриального директора «Ростеха№ производительность труда может увеличиться за счет реализации проекта на 20−30%.

Общая площадь помещений логистического центра составит более 15 тыс. квадратных метров. Также планируется реконструкция корпусов по изготовлению холодильной техники с учетом увеличения производственных мощностей на 40%.

Завершение строительства намечено на осень 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября интернет-ритейлер Ozon открыл первый в России логистический хаб для самозанятых и предпринимателей на территории Татарии. Кроме того, компания разработала специальную онлайн-платформу для самозанятых. Программа уже работает с предпринимателями Татарии, которые осуществляют доставку товаров, теперь к ней смогут присоединится и производители. Теперь предприниматели смогут сконцентрироваться на качестве производимого товара и расширении ассортимента. Ozon обеспечивает доставку в 6,5 тыс. населенных пунктов РФ, а также в страны СНГ и дальнего зарубежья.