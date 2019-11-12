Москва, , 14:34 — REGNUM Вопрос о том, какова реальная себестоимость добычи барреля нефти в России, однозначного ответа не имеет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя сообщение о дорогой добыче нефти в России.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Классическое определение себестоимости барреля добычи нефти или единицы иного полезного ископаемого (lifting costs) включает только непосредственные затраты на добычу барреля или иной единицы этого ресурса.

Однако на практике в себестоимость добычи входит намного больше статей расходов, чем прямые издержки на извлечение, например, налог на добычу полезных ископаемых, транспортные расходы, административные и управленческие расходы и т. д.

Также определение lifting costs подразумевает, что это постоянные издержки, и даже в периоды кризисов они практически не сокращаются, соответственно, они более точно позволяют нефтяным и другим добывающим полезные ископаемые компаниям планировать рентабельность добычи. Зато совокупные издержки на добычу барреля подходят больше для планирования долгосрочных производственных циклов.

Себестоимость добычи барреля нефти в России, если исходить из lifting costs, может составлять $3−5, но в случае если речь идёт о добыче «лёгкой» нефти, то есть не на морском шельфе, не из сланцевых пород и т. д. В Саудовской Аравии геологические условия для добычи нефти проще, поэтому там lifting costs на баррель нефти ниже, максимум $2,5−3.

Проблема в том, что лёгкой нефти становится всё меньше, и себестоимость добычи барреля трудноизвлекаемых запасов нефти в России, по разным оценкам, может колебаться в широких рамках: от $9 до $45 на баррель, в зависимости от того, где расположено месторождение. А с учётом совокупных затрат, минимальные затраты на добычу барреля нефти в России составляют $35, максимальные доходят чуть ли не до $55.

Так что оценки исследовательского агентства IHS Markit, на которые ссылается в своём меморандуме готовящаяся к IPO нефтяная корпорация Saudi Aramco, соответствуют действительности и заставляют задуматься о том, что затяжной нефтяной кризис, если цена барреля не будет превышать $35, может негативно сказаться и на российской нефтяной промышленности, и на экономике в целом», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в исследовании, опубликованном на сайте саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, говорится, что себестоимость нефти в России одна из самых высоких в мире.

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