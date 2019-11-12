Лысьва, Пермский край, , 14:34 — REGNUM В Лысьве Пермского края по требованию прокуратуры закрыт кинотеатр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, ранее проводились проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан. Выявлены многочисленные нарушения. Однако предписания проигнорированы. Недостатки так и остались неустранёнными. Среди нарушений названы отделка посещений горючими материалами, отсутствие пожарной сигнализации, вытяжки для удаления дыма.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием приостановить деятельность потенциально опасного кинотеатра. Судебная инстанция вынесла решение о временном закрытии учреждения. Постановление суда не вступило в законную силу.