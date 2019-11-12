Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM В настоящее время в Нижегородской области в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы завершены, сданы и оплачены на 116 объектах. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

До настоящего момента завершены все работы по реконструкции и ремонту дорог в Арзамасском районе. Здесь было отремонтировано пять участков дорог: три — на дорогах регионального значения, два — на дорогах местного значения. Согласно дефектной ведомости, на начало ремонта на дорогах были ямы, колейность, а обочины занижены относительно проезжей части, что могло представлять опасность для участников дорожного движения.

По словам губернатора Глеба Никитина, власти региона разрабатывают механизм, аналогичный программе местных инициатив. Он предполагает голосование жителей, в том числе участие в финансировании определенного рода работ так же, как по программе местных инициатив, для определения направлений софинансирования со стороны областного бюджета.

ИА REGNUM напоминает, реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области начали с ремонта трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров в конце мая. Планировалось, что до конца года будет отремонтировано около 745 км дорог в регионе. В текущем году на нижегородские дороги планировалось направить 6,7 млрд рублей.