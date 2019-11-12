Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM В 2020 году гордума Екатеринбурга может потеснить мэрию в сфере формирования расходов городского бюджета. Об этом сообщает ЕАН.

Председатель комиссии думы по экономическому развитию Григорий Вихарев подтвердил, что спикер гордумы Игорь Володин подготовил проект изменения положения о формировании бюджета.

«Все программные статьи будут формироваться в депутатских комиссиях», — так сформулировал депутат суть изменений.

Сначала проект обсудят в рамках комиссий, после чего уже вынесут на суд всей думы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начали обсуждать главный финансовый документ города на 2020 год. 3 декабря 2019 года проект бюджета передадут бюджетной комиссии думы.

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