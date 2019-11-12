Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Власти Ростовской области выкупят три ветхих дома у собственников. На эти цели выделено более 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатор 12 ноября.

Так, из региональной казны выделено более 14,5 млн рублей, почти 8,6 млн рублей будет направлено из муниципального бюджета Ростова-на-Дону. В настоящее время жильцы трёх домов, расположенных в центре города-миллионника, расселены.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донские власти рассчитывают завершить программу по расселению ветхого жилья досрочно. В расселении на данный момент нуждаются более 14 тыс. человек.

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