Москва, , 13:47 — REGNUM Правительственная комиссия по иностранным инвестициям состоится уже на текущей неделе. Об этом 12 ноября сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Руководитель ФАС уточнил, что всего планируется рассмотреть около 14−15 сделок с разными странами, включая сделку по покупке Fortum доли в Uniper.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на рассмотрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ поступило 85 заявок от иностранных инвесторов на сумму более 1 трлн рублей.