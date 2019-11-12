Пекин, , 13:48 — REGNUM По итогам октября 2019 года в Китае было продано на 5,7% меньше новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Всего за отчетный период на китайском авторынке было продано 1,84 млн легковушек.

По данным CPCA, за период с января по октябрь 2019 года в Китае было продано на 8,3% меньше автомобилей, чем год назад. Также сообщается, что в октябре 2019 года на 45,4% упали продажи электромобилей.

В китайской ассоциации не ожидают заметного восстановления продаж в четвертом квартале 2019 года, а также в первом квартале 2020 года. Кроме того, там предупреждают автопроизводителей быть осторожнее в плане своих ожиданий от продаж в 2020 году.

Напомним, на прошедшей недавно в Шанхае международной выставке China International Import Expo был представлен уникальный черно-белый российский седан Aurus Senat.

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