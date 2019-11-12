Москва, , 13:43 — REGNUM Правительственный законопроект, который направлен на запрет гражданам, подозревающимся в финансировании терроризма, выступать учредителями некоммерческих организаций (НКО), Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Речь идет о тех гражданах, средства которых были заморожены Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в РФ в рамках борьбы с финансирование терроризма. Правительство предлагает запретить таким гражданам создавать НКО, а также участвовать в них.

Как отмечали авторы инициативы, НКО могут быть уязвимы к злоупотреблениям со стороны террористов, поэтому граждан-подозреваемых в финансировании терроризма нужно оградить как от создания таких организаций, так и от членства в них.