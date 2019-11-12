Самара, , 13:36 — REGNUM В Самаре пройдет финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2019». Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, финал «Russian Event Awards — 2019» пройдет в Самаре с 15−17 ноября текущего года. А 16 ноября в Lotte Hotel Samara состоится церемония открытия Премии.

Отмечается, что всего на «Russian Event Awards — 2019 года» в текущем году было подано 683 проекта из 72 регионов страны. В финал конкурса смогли пройти 262 проекта из 60 субъектов РФ.

От Самары в финал вышли 10 проектов. 17 ноября станут известны победители 2019 года.

По словам председателя правления ФРОС «Region PR», члена Общественного Совета при Федеральном агентстве по туризму Геннадия Шаталова, многие проекты, которые прошли в финал уже стали живым наследием своих регионов. А несколько проектов, которые создали в Самаре и Самарской области, уже реализуется на территории России.

Напомним, что Национальной премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» проводится с 2012 года среди организаторов событий различной направленности, реализовавших проекты в области событийного туризма.