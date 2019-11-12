Астрахань, , 13:30 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил правительство РФ уточнить значения и темп роста показателей финансирования, которое регионы получают на реализацию национальных проектов. Предложение он внёс на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 11 ноября.

Астраханская область на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получила 423 млн рублей и освоила 80% средств. По словам Бабушкина, к концу 2019 года средства будут освоены полностью.

«Ассигнования, предусмотренные на региональные проекты в 2019 году, существенно превышают предусмотренное финансирование последующих годов. Поэтому в связи с этим хотел бы предложить рассмотреть возможность уточнения значений и темпов роста показателей в соответствии с предполагаемым будущим финансированием», — заявил Игорь Бабушкин.

Также он предложил уточнить целевые значения показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства», так как базовое значение за 2018 год, по которому производился расчёт ключевых показателей эффективности регионов, отличается от фактического.

Бабушкин предположил, что причиной сокращения числа малых и средних предприятий стало несвоевременное предоставление бизнесменами налоговой отчётности в ФНС, и предложил «считать» малые предприятия одновременно в едином реестре ИП и в госреестре юридических лиц.