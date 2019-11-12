Москва, , 13:29 — REGNUM По итогам октября 2019 года на российском авторынке было продано 8,1 тыс. новых грузовых машин, что на 5,3% превышает уровень продаж 2018 года. Об этом 12 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчётный период больше всего в России было продано новых грузовиков компании «КАМАЗ». За октябрь текущего года на российском авторынке было реализовано 2,7 тыс. единиц таких машин. Это на 15,4% больше, чем в октябре 2018 году.

Второе место по популярности занимают автомобили компании «ГАЗ». За октябрь 2019 года грузовики Горьковского автозавода приобрели 852 жителя России, что на 9,5% больше прошлогоднего результата.

Тройку лидеров замыкает немецкие грузовики MAN, которые были проданы в количестве 557 экземпляров. Стоит отметить, что этот показатель продаж на 14,6% превышает показатель 2018 года.

Затем идет также немецкая марка Mercedes-Benz (533 ед.; +21,7%). А замыкает топ-5 шведский бренд Volvo (494 ед.; — 22,8%).

Напомним, в конце октября южнокорейская компания Hyundai представила грузовой тягач на водородном топливе Hyundai HDC-6 Neptune.

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