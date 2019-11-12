Чебоксары, , 13:21 — REGNUM У ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанка» в I первом полугодии 2019 года по сравнению с данными на начало года сократился размер собственных средств, кредитный портфель и остаток средств клиентов. Соответствующие данные приводятся в пояснительной записке, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Скриншот из пояснительной записки Cbr.ru

Выделены основные показатели деятельности, характеризирующие работу банка в I полугодии 2019 года и влияющие на финансовые результаты — балансовую стоимость, кредитный портфель и средства клиентов. Согласно документу, размер собственных средств банка за отчётный период (по сравнению с 1 января 2019 года) снизился на 83 752 тыс. рублей и составил 404 589 тыс. рублей.

Как следует из записки, кредитный портфель за полугодие уменьшился на 15,3%: причиной стало снижение кредитов физических лиц на 7,3% и в три раза — кредитов, предоставленных кредитными организациями (включая Банк России). Если приводить данные в абсолютных цифрах, то кредитный портфель за полугодие сократился с 4 215 486 тыс. рублей до 3 570 542 тыс. рублей.

Согласно представленным данным, на 1 июля 2019 года балансовая стоимость активов банка составляла 4 487 044 тыс. рублей, что на 17,6% меньше по сравнению с данными на 1 января 2019 года (5 446 174 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября у «Чувашкредитпромбанка», который занимал 258 место в банковской системе России, отозвана лицензия. Напомним, крупным конечным бенефициаром «кредитной организациий является Чувашия в лице регионального минюста. По данным ЦБ РФ, напрямую ведомство на 21 декабря 2018 года владело в банке долей в 36,29%. Помимо этого, влияние на банк у него было и через АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в ПАО. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%, и три физических лица.

В местных СМИ отмечалось, что глава Чувашии Михаил Игнатьев не видит вины властей в приостановке деятельности банка, ссылаясь на то, что контрольного пакета акций банка республика лишилась 14 лет назад и оказывать влияние не могла.

По данным чувашских властей, предварительно в банке числятся 35 288 вкладов юридических и физических лиц, общая задолженность банка по вкладам оценивается в 3,9 млрд рублей.

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