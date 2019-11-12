Москва, , 13:19 — REGNUM Закон, направленный на продление срока работы розничных уличных рынков Крыма и Севастополя до 2025 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Речь идет о законе, который позволяет размещать розничные рынки на территории региона не в крытых помещениях или капитальных строениях, а на улице.

Сегодня нормы закона обязывают переместить все розничные рынки в капитальные строения до 1 января 2020 года. Ранее депутаты отмечали, что сделать это в установленные сроки невозможно. В связи с этим, срок вступления новых правил будет продлен на пять лет — до 1 января 2025 года.