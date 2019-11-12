Москва, , 13:16 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме направили в правительство РФ предложение снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 15%. Об этом в ходе пленарного заседания заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

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«Мы направили в правительство РФ предложение снизить НДС с 20% до 15%. Если это предложение будет принято в течение 3−5 лет, то те выпадающие доходы, которые временно получит бюджет, покрываются нашим профицитом. То есть профицит будет немного меньше, но при этом мы создадим базу на дальнейшие годы, на многие годы вперед по росту несырьевых секторов экономики», — заявил Гартунг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года ставка НДС в РФ была повышена с 18% до 20%.

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