Москва, , 13:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручения взять на контроль ситуацию с обращением депутатов «Справедливая Россия» с предложением снизить НДС с 20% до 15%, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Взяли на контроль? Считайте депутатским запросом… Чтобы побыстрее прислали либо положительное либо отрицательное решение, в любом случае должен быть ответ. У нас проблема не в том, что мы требуем обязательно нас поддержать, а проблема в том, что позиции нет, а она должна быть сформулирована», — заявил Володин.

В ходе пленарного заседания депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сообщил о том, что парламентарии направили в правительство РФ предложение снизить НДС с 20% до 15%.

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