Москва, , 13:08 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было реализовано порядка 11 тыс. машин сегмента LCV (легкий коммерческий транспорт), что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 12 ноября сообщает «Автостат».

В марочном рейтинге LCV лидирует продукция компании «ГАЗ». Она в октябре продала 4,7 тыс. единиц техники, увеличив продажи на 15,5% по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что доля марки GAZ составила в октябре 43% от всего объема авторынка сегмента LCV в России.

Вторую строчку данного рейтинга занимают машины американского бренда Ford с результатом 1,6 тыс. проданных автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем за отчётный период прошлого года. Тройку самых покупаемых легких коммерческих автомобилей замыкает УАЗ. За месяц модели Ульяновского автозавода приобрели 1,5 тыс. покупателей, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.

Четвертое и пятое места заняли отечественная марка Lada (1,2 тыс. ед.; +21,1%) и немецкий бренд Volkswagen (550 ед.; +1,9%).

Напомним, накануне стало известно, что китайская компания JAC привезла в Россию для сертификации модель Sunray. В Белоруссии это авто окрестили «убийцей ГАЗели».

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