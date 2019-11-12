Симферополь, 12 ноября 2019, 13:04 — REGNUM Власти Крыма запросили у правительства России 900 миллионов рублей на закупку 599 единиц сельскохозяйственной техники. Об этом 12 ноября на заседании президиума Госсовета РК сообщил вице-премьер крымского правительства — министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Рюмшин сообщил, что власти Крыма с 2020 года начнут выделять местным производителям эфиромасличных культур 25 миллионов рублей субсидии на развитие производства.
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