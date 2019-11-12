Барнаул, , 13:00 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта заявили, что министерству здравоохранения Алтайского края следует оперативнее работать и в сфере обеспечения лекарственными средствами, назначаемыми по решению врачебных комиссий, поскольку в регионе периодически возникают перебои с поставками подобных препаратов для людей, страдающих эпилепсией, рассеянным склерозом и тяжелыми инфекционными заболеваниями. Поводом для такого обращения послужила ситуация сложившиеся с обеспечением граждан преднизолоном.

Как следует из официального сообщения ОНФ, аукцион по закупке этого препарата не состоялся в сентябре 2019 г. и сейчас в Алтайском крае, как и в ряде других субъектов, сложился дефицит этого препарата из-за низкой отпускной цены, установленной государством.

«Последний раз большие закупки преднизолона проводились в регионе в декабре 2018 года и очевидно, что годовой запас на исходе. На оперативном совещании в краевом правительстве 5 ноября министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что поставки преднизолона на российский рынок возобновятся с середины ноября. Регион должен быть к этому готов, поэтому мы призвали минздрав повторно инициировать объявление совместных торгов на поставку преднизолона в лечебные учреждения», — пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2019 года количество несостоявшихся государственных закупок жизненно важных лекарств в РФ увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, почти в два раза (с 31,8 тыс. до 60,8 тыс). Причём, большинство несостоявшихся тендеров — региональные, речь идет о таких лекарствах как натрия хлорид, декстроз, преднизолон.

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