Ставрополь, , 13:07 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит вопрос поддержки запланированного на Ставрополье проекта по строительству завода удобрений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам его участия в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, которое 11 ноября в режиме видеоконференцсвязи провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отмечается, что губернатор края Владимир Владимиров в своем выступлении внес ряд предложений, в том числе, касающихся федеральной поддержки при создании предприятий, ориентированных на экспорт, и упрощения системы господдержки предпринимательства.

Важным направлением, по мнению губернатора, является создание крупных индустриальных производств. Одно из них — производство сложных удобрений компании «Лукойл» в Будённовском районе Ставрополья. Для осуществления этого проекта, по его словам, необходимо создать инженерную инфраструктуру стоимостью около 6 млрд рублей.

Глава края предложил включить этот объект в программу федеральной поддержки. По его словам, инвестор готов вкладывать средства в строительство, технологии и оборудование, однако властям со своей стороны необходимо обеспечить инфраструктуру.

«Нам нужно сделать дорогу, подвести электроэнергию, построить водопровод. Это требует значительных средств уже на стадии проектирования, и мы хотели бы иметь поддержку федерального центра в этом вопросе», — сказал Владимиров.

По данным пресс-службы, предложения губернатора Ставрополья будут проработаны в Правительстве РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Лукойл» планирует построить в городе Буденновске крупный газохимических комплекс для переработки газа из месторождений Северного Каспия. Ожидается, что реализация проекта только в период строительства позволит создать в регионе до шести тысяч новых рабочих мест.