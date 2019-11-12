Ханчжоу, Китай, , 12:54 — REGNUM Онлайн-платформа Tmall Global обещает представить больше индонезийских товаров потребителям в Китае, сообщает Antara.

«Действительно индонезийским продуктам мешает то, что они мало известны на китайском рынке», — заявил руководитель отдела развития бизнеса в регионе Юго-Восточной Азии Tmall Global Крис Ванг в Ханчжоу (Китай).

Как дочерняя компания Alibaba, онлайн-платформа Lazada, работающая в Юго-Восточной Азии, поможет компаниям в Индонезии, которые готовы выйти на китайский рынок через Tmall Global.

По сравнению с некоторыми другими странами Юго-Восточной Азии индонезийские продукты по-прежнему не могут конкурировать с Таиландом, Малайзией, Вьетнамом и Филиппинами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обсудил с советником президента Китая по международным отношениям Сонг Тао расширение экономического сотрудничества.

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