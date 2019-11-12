Минск, , 12:54 — REGNUM Производитель знаменитых самосвалов может оказаться в весьма неприятном положении перед ключевым партнером — Россией, пишет «Независимая газета» в статье «Пока еще БелАЗ планирует рост сбыта в России на 5%» полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

СМИ: ЗАО ТД «БелАЗ» продолжает «играть в монополию» Belaz.by

Планы белорусского ОАО «БелАЗ» по увеличению продаж в России на 5% в 2019 году оказываются под вопросом. Практика работы ЗАО ТД «БелАЗ» — эксклюзивного дистрибьютора продукции завода в РФ — уже приводила к претензиям Федеральной антимонопольной службы, а сейчас в учредительных документах дилеров находят весьма странные связи.

В 2018 году 58,4% общего экспорта продукции ОАО «БелАЗ» приходилось на Россию. С 2008 по 2018 год ОАО «БелАЗ» реализовало в РФ более 12 000 единиц техники. А в 2019 году, как рассказывал изданию «ПраймПресс» (12.03.19)гендиректор Петр Пархомчик, завод планирует нарастить импорт в РФ до 104−105% к уровню 2018 года.

СМИ: ЗАО ТД «БелАЗ» продолжает «играть в монополию» Ng.ru

Сейчас в РФ более 600 компаний — потребителей машин белорусского производства. А за поставки «БелАЗов» отвечает ЗАО ТД «БелАЗ». Между тем еще в 2012 году ФАС, посообщению на сайте ведомства (22.05.12), признала ОАО «БелАЗ» нарушителем закона «О защите конкуренции». Сообщалось, что были выявлены факты рассылки писем потребителям о необходимости закупки продукции завода у определенных дилеров, врешении ФАС от 31.05.12упоминалось ЗАО ТД «БелАЗ». И, судя по уставным документам и публикациям СМИ, можно заподозрить, что ЗАО ТД «БелАЗ» продолжает «играть в монополию».

Дилерская паутина

Исторически ЗАО ТД «БелАЗ» занимается поставкой техники производства ОАО «БелАЗ». Официальными дилерами торгового дома сегодня являются 10 компаний: ООО «Автотехинмаш», ООО «БТЛ», ОАО «ГПФК», ООО «Красноярск‑БелазСервис», ООО «СКМ», ООО «Белаз‑24», ООО «ЦТП «КМА‑Белаз», ООО «Промтехснаб», ООО «СТЛЦ «Белаз‑Урал», ООО «ЦТП «Белаз‑24». Проанализировав их открытые документы, можно составить представление о том, как устроена «вертикаль власти» ТД «БелАЗ».

Доктор экономических наук Илья Николаев обратил внимание на странности с фамилиями учредителей, пишетChannelru.Ru (07.11.19). По его мнению, у половины фирм есть лишь визуальные различия, но люди — всё те же.

СМИ: ЗАО ТД «БелАЗ» продолжает «играть в монополию» Ng.ru

«Судя по всему, гендиректор ТД «БелАЗ» Алексей Лямин и его финансовый директор Алексей Гольсман — учредители ООО «Б‑24 Майнинг», — сообщил Николаев. — А в соучредителях у них — госпожа Оксана Тачкова, с 2005 года состоящая, если данные верны, в браке с Константином Макаровым — директором по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ». Одновременно предполагаемая супруга Макарова включена в состав учредителей еще одной компании, которая входит в дилерскую сеть торгового дома «БелАЗ».

При этом коммерческий директор ТД «БелАЗ» Оксана Стадник, «однофамилец» которой Андрей Стадник входит в состав учредителей дилера торгового дома ООО «Промтехснаб», сообщает издание. Вместе с гендиректором ТД «БелАЗ» Алексеем Ляминым Стадник значится, согласно тем же данным, в соучредителях фирмы ООО «Вега Эстейт», а также еще одной, уже ликвидированной компании «Дубльгис — Тверь».

Еще два важных действующих лица этой истории — как говорят, доверенное лицо Андрея Стадника Павел Анзелевич, имеющий прямое отношение и к ООО «Промтехснаб», и к ряду уже ликвидированных компаний, связанных с ТД «БелАЗ» в прошлом. А также Елена Лагун — доверенное лицо Константина Макарова, директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ», входит в состав учредителей ООО «ЦТП «БелАЗ‑24», ООО «СКМ», ООО «Красноярск‑БелАЗСервис» и ряда других компаний. Супруг Елены — Виктор Кулуев — в прошлом председатель совета директоров ЗАО «ТД «БелАЗ», а ныне — один из совладельцев ООО «БелАЗ‑Ойл».

В деле все свои

Судя по этим данным, можно предположить, что дилерами ЗАО ТД «БелАЗ» становятся те, кто тесно связан с учредителями торгового дома. Для остальных даже аттестация, пройденная с участием представителя ОАО «БелАЗ», не становится гарантией сотрудничества.

СМИ: ЗАО ТД «БелАЗ» продолжает «играть в монополию» Ng.ru

Причем ЗАО ТД «БелАЗ», если судить по имеющимся в редакции документам от 2009 года, прямо рекомендовало владельцам «БелАЗов» сотрудничать с определенными компаниями. Если такая практика в силе — это ставит под вопрос соблюдение антимонопольного законодательства РФ.

А ведь еще в 2012 году замначальника управления ФАС РФ Андрей Грешневотмечал: «Практика организации продаж ОАО «БелАЗ», при которой дилерам запрещается поставлять продукцию за пределами подведомственной территории, устранила возможность конкуренции между ними, что, в свою очередь, ограничивает потребителей в свободном выборе поставщиков».

Руководство ОАО «БелАЗ», понимая важность продаж продукции завода в РФ, в 2019 году вняло претензиям ФАС. Но производство ОАО «БелАЗ» находится в Белоруссии. Оттуда не так просто контролировать выполнение антимонопольного законодательства РФ эксклюзивным дистрибьютором.

И получается, что ситуация со сбытом продукции странная: выручка торгового дома растет, структура его дилерской сети вроде бы меняется, но фамилии учредителей остаются неизменными. Все это может не только устранить возможность конкуренции между связанными с ТД «БелАЗ» сервисными центрами и компаниями, но и поставить производителя знаменитых самосвалов в весьма неприятное положение перед его ключевым партнером — Россией.