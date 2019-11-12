Москва, , 12:59 — REGNUM Клиенты Сбербанка получают перевыпущенные банковские карты на дом в рамках пилотного проекта, который действует в ряде регионов РФ. В декабре банк протестирует доставку новых карт клиентам, пишет 12 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ожидается, что в полном объеме услуга начнет работать в первом полугодии 2020 года. В Москве доставка перевыпущенной карты на дом обходится клиенту Сбербанка в 500 рублей, уточняет издание.

В период тестирования услуги карты будут доставлять клиентам после заказа их через интернет-банк либо через мобильный банк. Верификацию клиента произведут дистанционно. Стоимость доставки пока не известна.

Ряд крупнейших банков уже предоставляет такую услугу, и Сбербанк в данном случае выступит в роли догоняющего, говорится в публикации.

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