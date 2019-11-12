Душанбе, , 12:47 — REGNUM Столица Таджикистана Душанбе намерена закупить 300 тонн говядины в Белоруссии. Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство со ссылкой на мэрию города.

По данным городских властей, с белорусскими производителями уже подписаны соответствующие документы на сумму $1,5 млн. Отмечается, что уже импортировано 20 тонн продукции. Остальное будет поступать в Таджикистан поэтапно.

На такой шаг столичные власти пошли ради стабилизации цен на мясную продукцию.

Напомним, что, несмотря на отчёты ответственных ведомств об увеличении производства мяса и рыбы, с начала 2019 года мясо в Таджикистане подорожало на 26%. Попытки регулировать рост цен установлением фиксированной стоимости мяса на рынках привели к его дефициту.