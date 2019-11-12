Берлин, , 12:44 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen обнародовал стоимость на Passat нового поколения для американского авторынка. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Цена машин новой генерации будет составлять от 22 995 долларов (порядка 1,47 млн рублей). Причем этот автомобиль будет дешевле своего предшественника.

Passat нового поколения получил обновленный экстерьер. Он стал технологичнее и получил новые опции. Внешние изменения седана заключаются в обновленном переднем бампере, оптике с матричными светодиодными элементами, которые доступны уже в базовой версии.

Стоит отметить, что автомобиль приобрел необычные светодиодные задние фонари, которые могут менять рисунок при нажатии на тормоз.

В салоне новинки появились модернизированная панель приборов, более современная мультимедийная система, а также новые материалы отделки. Так, на выбор клиенты немецкой марки могут выбрать искусственную кожу «V-Tex» или натуральную кожу Nappa.

Напомним, что обновленный Volkswagen Passat в продаже на российском авторынке появится в конце 2019 года.

Читайте также: В РФ начались продажи Volvo S60 в комплектации Momentum