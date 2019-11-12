Анкара, , 12:40 — REGNUM 18 коммерческих документов на общую сумму $1,5 млрд подписали участники казахстанско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ».

Документы подписаны в сфере агро-промышленного комплекса, легкой и химической промышленности, транспорта и инфраструктуры, машиностроения, здравоохранения, туризма и в других областях.

Представители казахстанского бизнеса также провели более 200 встреч с потенциальными партнерами. Мероприятия организовано в рамках официального визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года Турция инвестировала в экономику Казахстана $275 млн, что вдвое больше, чем в январе-июне 2018 года.

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