Рига, , 12:36 — REGNUM В октябре инфляция в Латвии в годовом исчислении составила 2,3%. Это самый низкий показатель за последние полтора года, пишет Dienas Business.

По данным журналистов портала, рост цен на товары в стране упал до 1,9%, вместо прежнего 2,5 — 3%. А стоимость на услуги росла по-прежнему в районе 3%.

«Мотором» цен на услуги выступает сектор недвижимости. Речь прежде всего о росте цен на электричество и другие коммунальные услуги.

Инфляция в октябре в Латвии составила 0,4%. Ожидается, что среднегодовая инфляция в стране в 2019 году остановится на уровне 2,9%, а в 2020 составит 2,4%.