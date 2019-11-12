Барнаул, , 12:31 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин скептически относится к высказыванию главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей. В комментарии ИА REGNUM он пояснил, что дело далеко не в сумме, а в том, что поддержка оказывается неэффективная.

Отто Фрелло. Пикник бедняков (фрагмент)

«Думаю, что в данном случае проблема не в сумме. Проблема в порочности «системы». Поскольку страна пронизана государственными вертикальными монопольными бюджетными финансовыми потоками, то неизбежно вброс денег по одной вертикали обедняет лакуны в других вертикалях. Но самое главное, что подобное управление крайне неэффективно.

Так, сейчас 12 нацпроектов, но реально, например, ФАП ставят в одну деревню, а дорогу кладут к другой деревне, а фельдшеров учат и готовят для третьей деревни. В результате эффект «0». А то, что касается «бедности», то давно известен механизм, который мы обозначали во всех программах — «адресная социальная поддержка».

Тем не менее сохраняется старая советская система «размазывания» финансов по всем категориям льготников. Поэтому нужны не сколько деньги, сколько изменение системы, чтобы данные средства работали и на экономику, и на защиту бедных».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС, рассуждая о том, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, пояснил, что в настоящее время около 20 млн россиян живут за чертой бедности, таким образом, из указанной суммы будет выделяться 10 тысяч рублей на человека в год.

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