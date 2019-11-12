Ташкент, , 12:14 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и председатель Венчурного совета Союза торговых палат и товарных бирж Турции Гоктекин Динчерс, сообщает 12 ноября издание «Подробно.uz».

В рамках меморандума стороны договорились создать совместный венчурный фонд с капитализацией в $2 млн. Отмечается, что средства нового фонда будут направлены на сотрудничество в сфере инновационных проектов и стартапов.

Кроме того, стороны планируют наладит сотрудничество в сфере управления капиталом квалифицированных инвесторов для вложения средств в инновационные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию инновационного развития на 2019−2021 годы. Главной целью стратегии является вхождение республики к 2030 году в топ-50 передовых стран по Глобальному инновационному индексу.

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