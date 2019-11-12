Москва, , 12:10 — REGNUM В настоящее время в России федеральные ведомства по-разному определяют понятия аварии и инцидента на сетях жилищно-коммунального комплекса, что приводит к разногласиям в цифрах. В этой связи Минстрой РФ предложил совместно с Минэнерго и Ростехнадзором создать единую методику определения отличий между этими понятиями. Об этом на совещании о ходе подготовки субъектов к осенне-зимнему периоду 2019−2020 года в доме правительства сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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По его словам, которые приводит ТАСС, отработать единую методику планируется в течение года.

«Все три ведомства будут одинаково оценивать, что происходит у нас в субъектах РФ», — добавил Якушев.

Глава Минстроя отметил, что по итогам отопительного сезона 2018 года число аварий на сетях теплоснабжения снизилось на 11%, а число инцидентов увеличилось на 1%.