Ижевск, , 12:07 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртии подало заявлении о признании несостоятельным (банкротом) Автономную некоммерческую профессиональную образовательную организацию «Колледж информационных и мультимедийных технологий» в Ижевске. Пока суд оставил заявление без движения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сумма исковых требований составляет 1,123 млн рублей.

Отметим, ранее к учреждению имело претензии управление Пенсионного фонда по Ижевску. Сумма финансовых санкций по одному иску составила 4 тыс. рублей, по другому — 12 тыс. рублей.

Сайт колледжа сейчас не функционирует. Однако в сообществе организации в соцсетях уточняется, что обучение ведется в том числе на платной основе. За неоплату в установленный срок начинают начислять пени — с 1 октября.

По данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), колледж образован в 2010 году, учредитель — ООО Научно-исследовательский институт «Высоких технологий». Основной вид деятельности — образование профессиональное среднее, дополнительные — разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; образование профессиональное дополнительное. Лицензия на образовательную деятельность выдана профильным ведомством Удмуртии в феврале 2016 года.