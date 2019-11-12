Тбилиси, , 12:07 — REGNUM В октябре Грузию посетили 79,4 тыс. туристов из России, что на 26% меньше, чем в октябре 2018 года. Об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Общее число международных поездок из России в Грузию сократилось в октябре на 15% и составило 118,2 тыс. человек. Всего же за 10 месяцев текущего года Грузию посетили 1,3 млн граждан России, что на 6% больше по сравнению с 2018 годом. Из них туристов было более 984,5 тыс. человек (на 1,9% больше, чем в 2018 году).

Всего за 10 месяцев 2019 года Грузию посетило более 8 млн. зарубежных туристов, что на 6,8% больше, чем в прошлом году.

Напомним, 8 июля Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией. Решение было принято президентом Владимиром Путиным после антироссийских акций в Тбилиси.