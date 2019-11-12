Тамбов, , 12:06 — REGNUM Тамбов назван в числе муниципалитетов, недополучивших паспорта готовности к отопительному сезону. Информация прозвучала 12 ноября на совещании о ходе подготовки регионов к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов, которое провёл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.

Виталий Мутко Дарья Драй © ИА REGNUM

В целом вице-премьер отметил хорошую подготовку субъектов РФ к отопительному сезону, однако, по словам Мутко, проблемы с недополучением паспортов готовности возникли в ряде муниципалитетов Ивановской, Костромской, Астраханской областей, ЕАО, городе Тамбов, где не были выполнены требования по готовности к отопительному сезону.

Отопительный сезон в Тамбове официально начался 26 сентября. В тамбовском филиале «Квадры» констатировали безаварийное вхождение в отопительный сезон — летом специалисты заменили 26 км ветхих сетей. Вместе с тем, по информации управления ТЭК и ЖКХ по региону, всего доля ветхих теплосетей в области составляет около 60%.