Москва, , 11:55 — REGNUM В четырех субъектах Северного Кавказа не решена проблема с вывозом мусора. Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в число этих субъектов входят Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин направил главам этих субъектов предупреждения. В них сказано о необходимости принятия мер по недопущению ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов.

Стоит отметить, что среди субъектов, где фиксируются случаи некачественной работы региональных операторов, названы всего 16 регионов РФ, в том числе Алтайский и Красноярский края, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области, а также Алтай, Бурятия и Тува.