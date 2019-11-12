Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Министерство финансов Ростовской области планирует взять 8,8 млрд рублей кредита. Сообщения о проведении пяти электронных аукционов опубликованы на портале государственных закупок, сообщает ИА REGNUM.

Министерство финансов объявило пять электронных аукционов на «Оказание услуги по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии», четыре из которых на сумму 2 млрд рублей каждый. Процентная ставка по кредиту не должна превышать 8% в год.

Взять заём ведомство намерено до конца 2019 года, погасить задолженность — до 25 ноября 2022 года включительно. В условиях закупки указана возможность досрочного погашения кредита.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о решении администрации Ростова-на-Дону взять кредит с целью покрытия дефицита бюджета.

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