Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Ежегодные саммиты между главами Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии предложил проводить первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club 12 ноября в Нур-Султане.

По его словам, в настоящее время не выстроен полноценный диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Назарбаев заявил, что подобная ситуация является неприемлемой.

Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета заявил, что сотрудничества ЕАЭС, ЕС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и развитие инициативы «Один пояс, один путь» придаст импульс в формировании Большой Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Нур-Султане проходит пятое заседание Astana Club с участием первого президента Казахстана Нур-Султана Назарбаева. В рамках форума экс-президент выразил обеспокоенность ростом агрессивной риторики при решении спорных вопросов между глобальными лидерами.

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