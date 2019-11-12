Москва, , 11:49 — REGNUM Запустить архитектурные конкурсы по разработке лучших проектов строительства и реконструкции общеобразовательных зданий, реорганизации учебных пространств типовых школ («сталинки», «самолётики»), отделке и оснащению мест общего пользования и специализированных классов предложили Минстрою России эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Об этом журналистам рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Мы поддержали инициативу экспертов и партнеров по проведению архитектурных конкурсов на лучшие типовые решения для школьных пространств и школ в целом. Мы видим в этом возможность собрать лучшие практики со стороны архитекторов, проектировщиков, бизнеса, чиновников, когда под типовую задачу — концепцию, заданную экспертами в сфере образования и педагогики, будут разработаны несколько эффективных архитектурных альтернатив», — сказала Светлана Чупшева.

АСИ направило в Минстрой России предложения по разработке эффективной проектной документации повторного использования по строительству (реконструкции) общеобразовательных организаций 31 октября 2019 года. Материалы подготовлены в рамках поручения президента России по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, которое состоялось в Москве 18 сентября.

Авторы предложений считают, что в состав жюри конкурса проектов по строительству и реконструкции школ должны входить архитекторы и педагогические работники, которые смогут оценить эффективность пространства. Эксперты АСИ также рекомендуют Минстрою «выполнить привязку по регионам с учетом климатических, сейсмических и иных особенностей». Фасадные решения, по их мнению, не должны повторяться в рамках одного города.

Светлана Чупшева отметила, что победители конкурсов смогут реализовать свои проекты в конкретных регионах. «Для архитекторов крайне важно, что их проект будет реализован на практике, ведь так происходит не всегда, а мы уже заручились поддержкой десятков губернаторов, готовых подбирать площадки для интересных и эффективных проектов», — подчеркнула глава АСИ.

Среди других предложений экспертов — внедрить международную практику «школа ступеней», когда начальная школа размещается в существующих зданиях, средняя и старшая — в школах-новостройках; разработать типовые технологические задания (ТХЗ) на проектирование помещений, позволяющие максимально эффективно реализовывать общеобразовательные программы в рамках ФГОС, программы внеурочной деятельности, дополнительного образования для взрослых и детей.

В подготовке предложений принимали участие лидер проекта «Школа 2025. Перезагрузка» Евгений Голубенко, представители реального сектора — АНО Инженерный центр «АТОМИК», АО «УК «Просвещение», ГК «ПИК», архитекторы ведущих в России строительных и дизайнерских компаний (ООО «ГП — Инфраструктурные проекты», ГК «А101», ООО «Martela»), со стороны государства — Минстрой, Минпросвещения, Роспотребнадзор, МГПУ, Аналитический центр при правительстве, Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений, представители Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве, Ассоциации участников рынка артиндустрии, Ассоциации производителей учебного оборудования и средств обучения «Образовательная среда» и директора школ.