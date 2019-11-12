Москва, , 11:47 — REGNUM На турецком курорте Антальи за январь — октябрь 2019 года побывали 14,3 млн иностранных туристов (+17,4% за 10 месяцев 2018 года). Каждый третий турист на пляжах анталийском побережья оказался из России, сообщали в Ассоциация туроператоров России.

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За 10 месяцев в отелях Анталью отдохнули 5 млн 414 тыс. 602 российских туристов. Турпоток в турецкий курортный город вырос почти на 13%.

Количество туристов из России за 10 месяцев превысило количество туристов из Германии (2,5 млн человек) и Украины (795 тыс. человек). На туристов из России Анталье рассчитывают и в зимнем сезоне

Как сообщало ИА REGNUM, глава профессионального объединения руководителей отелей Турции Улкай Атмаджа считает, что Россия является важнейшим рынком для турецкого туристического сектора.

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