Самара, , 12:02 — REGNUM Более 1,7 млрд рублей получит Самарская область в качестве дополнительных средств на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам чиновников, эти средства в сумме 1,782 млрд рублей будут направлены на модернизацию автодорог Самарской области.

Отмечается, что из общей суммы на начало реализации второго этапа Фрунзенского моста направят 1 млрд рублей.

Напомним, что второй этап мостового перехода «Фрунзенский» предусматривает строительство дороги протяженностью 7,8 км от улицы Шоссейная до границы Самары.

Данная трасса будет иметь выход на федеральные дороги, региональную автодорогу Самара-Волгоград. Кроме этого, шоссе обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный город и города Новокуйбышевска.