Москва, , 11:46 — REGNUM Ведущая платформа для создания коротких видео TikTok и международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») — запустили совместный челлендж. В рамках него участникам конкурса предлагается креативно представить свою бизнес-идею или существующий проект.

Третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» стартовал 5 ноября. Тогда же был дан старт челленджу, а 12 ноября на платформе TikTok запустилась промо-страница, на которой пользователи могут ознакомиться с условиями участия в челлендже и узнать о самом конкурсе.

В одном из заданий дополнительного блока «Навыки предпринимательства» (нововведение третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес») необходимо создать описание проекта, презентовать его с помощью короткого видео и выложить в TikTok с хештегом #делайбизнес.

Для 5 человек, которые наиболее интересно презентуют свои проекты, TikTok приготовил призы — Apple Watch 5.

Челлендж уже поддержали популярные TikTok-блогеры, в числе которых: @_ksuntik (https://vm.tiktok.com/uCw7Ts), @lunteek (https://vm.tiktok.com/uCWXGf), @anriel (https://vm.tiktok.com/uCkowP), @kisskate_blog (https://vm.tiktok.com/uCpj8D) и другие. Видео по хештегу #делайбизнес просмотрели уже более 10 миллионов человек.

Напомним, регистрация (онлайн-этап) на третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» продлится по 6 декабря 2019 года. Итоги онлайн-этапа и его победители будут определены 10 декабря.

Лучшие участники конкурса получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP, заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP), продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации своих проектов, выиграть грант от партнера конкурса — «Фонда содействия инновациям», принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, PlayStation 4).

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