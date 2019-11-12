Иваново, , 11:43 — REGNUM Ивановская область была названа в числе регионов РФ, в ряде муниципалитетов которых есть проблемы с недополучением паспортов готовности к отопительному сезону. Информация об этом прозвучала 12 ноября на совещании о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов, которое провёл вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

В числе регионов, где отмечаются проблемы, Мутко назвал Ивановскую, Костромскую, Астраханскую области, ЕАО, а также Тамбов.

Вице-премьер дал поручение руководству регионов принять оперативные меры по устранению проблем и представить данные о результатах в Минэнерго и Минстрой до 10 декабря.

Отопительный сезон в Ивановской области стартовал в 20-х числах сентября. Сложности фиксировались, как сообщало ИА REGNUM, в Кинешме из-за банкротства местной котельной, а также в Палехе, из-за длительного разбирательства при смене единой теплоснабжающей организации.