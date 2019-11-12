Москва, , 11:42 — REGNUM Депутаты «Справедливой России» намерены расширить законопроект об отмене внутрибанковского роуминга и отменить межбанковский роуминг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Вместо того, чтобы поддержать наш законопроект, правительство вносит свою, прямо скажем, «куцую» инициативу. Речь лишь о том, чтобы отменить комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Эту норму нельзя назвать ликвидацией «банковского роуминга». Слишком громкие слова для такого минимального шага», — заявил Миронов.

Парламентарии намерены предложить поправки в правительственный законопроект ко второму чтению.

«Но ко второму чтению мы будем вновь вносить наши законодательные предложения в виде поправок. Будем убеждать коллег в Госдуме, что нельзя ограничиваться полумерами, а надо по максимуму отменять банковские поборы», — подчеркнул он.

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