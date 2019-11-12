Москва, , 11:36 — REGNUM Глава Минприроды РФ Дмтрий Кобылкин прокомментировал введение режима ЧС из-за проблем с вывозом мусора в Бийске (Алтайский край). Судя по официальному сообщению профильного министерства, действия муниципалитета чиновник назначил так:

«Власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий».

Также Кобылкиным даны поручения руководству ППК «Российский экологический оператор» совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий полигон, который отказывается работать на условиях реформы.

«Важно, что и глава Алтайского края отреагировал и понимает ответственность», — считает глава Минприроды РФ.

Он также напомнил, что в самом начале реформы российские власти предусмотрели для регионов возможность вводить временные модели оказания услуг.

«Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — подчеркнул Кобылкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что мусорная проблема во втором по численности городе Алтайского края зашла в тупик и пришлось вводить режим ЧС, стало известно накануне, 11 ноября. Позднее власти Алтайского края заявили, что убраны две из семи свалок, а в ближайшее время состоится разбирательство с теми, кто чуть не допустил мусорный коллапс, возникшей, судя по всему, из-за финансовых разногласий мусорного оператора и владельца полигона.

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