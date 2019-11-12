Москва, , 11:31 — REGNUM В России рейтинг самых востребованных туров по стране на зимнее время выглядит стабильно. Однако в сезоне 2019 2020 гг. укрепляется тенденция роста спроса на нестандартные туры, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

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Основной спрос зимой у туристов, путешествующих по России, приходится на Сочи. Пользуются спросом курорты Кавказских Минеральных Вод. Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Великий Устюг и Калининград.

При этом новое популярное направление, которое всё чаще выбирают российские туристы — Мурманск. Также среди экзотики — туры в Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, на Алтай, Байкал, Камчатку и Сахалин.

Стоимость нестандартного тура при двухместном размещении с питанием и экскурсиями составит от 11 тыс. до 47 тыс. рублей в зависимости от направления.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры считают, что тенденция к росту спроса на нестандартные туры с каждым годом будет все более заметна.

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