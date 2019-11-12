Симферополь, , 11:33 — REGNUM Принятие закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» обеспечит защиту прав потребителей на получение достоверной информации о происхождении российского вина и его качественных характеристиках. Об этом 11 ноября на круглом столе в Госсовете Крыма заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

«Мы предлагаем, чтобы продажа виноградосодержащих напитков осуществлялась отдельно от вин и сопровождалась надписью о том, что данная продукция не является вином. В этом случае потребители получат гарантии того, что под этикеткой «вино России» не скрывается напиток непонятного происхождения и состава», — подчеркнул Бахарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября депутаты Госдумы проголосовали против принятия в третьем, итоговом чтении законопроекта о развитии виноградарства и виноделия в РФ. Позже в руководстве Госдумы сообщили, что его могут принять до конца 2019 года.

Об этом: Госдума отклонила закон «Единой России» о поддержке виноградарства в РФ

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