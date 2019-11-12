Якутск, , 11:27 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» объявила о снижении тарифов на авиаперелёты по маршруту Якутск — Москва и обратно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы авиакомпании, билеты по сниженным ценам продают с 12 по 19 ноября 2019 года. Даты вылетов — с 14 ноября по 20 декабря, а также с 10 января по 28 марта 2020 года.

Так, авиабилет до Москвы в одну сторону стоит от 11 тыс. рублей без багажа, от 13 тыс. — с багажом.

Из Якутска в Москву и обратно: от 18 тыс. рублей без багажа и от 20 тыс. рублей с багажом.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ заявил, что до конца года составит перечень авиакомпаний, которые попадут в программу субсидированных билетов. Суммы субсидий обещали не уменьшать.