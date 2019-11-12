Лусака, , 11:22 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу сообщил о своей приверженности удержания государственного долга на приемлемом уровне посредством продолжения мер жесткой экономии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление президента южноафриканской страны в ходе пресс-конференции в Лусаке.

«Среднесрочная долговая стратегия была разработана для информирования о пути обеспечения приемлемого уровня задолженности», — сказал Лунгу.

Лунгу отметил, что правительство реализует ряд политических мер по защите уязвимых слоев населения и сокращению расходов на управление государством. Правительство уже приостановило некоторые инфраструктурные проекты, а также сократило расходы на поездки высокопоставленных чиновников, добавил он.

Как передают журналисты агентства, Замбия, второй производитель меди в Африке, в настоящее время борется с высоким уровнем долга и сокращением валютных резервов. Внешний долг Замбии вырос до $10,05 млрд в конце 2018 года по сравнению с $8,74 млрд годом ранее, что вызывает опасения, что страна движется к долговому кризису. Власти Замбии также задержали получение кредитов на общую сумму 2,6 млрд долларов США, чтобы обуздать стремительно растущий долг.